В борьбу с нарушителями включился велопатруль 

В Москве начала свою работу новая велослужба. Его сотрудники будут не только помогать участникам дорожного движения в случае аварии, но и следить за тем, чтобы они не нарушали правила.

О работе нового подразделения рассказали журналисты, ссылаясь на представителя ЦОДД Егора Чернова . Он отметил, что работать патруль будет пока в центре столицы, причем оказывая помощь не только водителям и пешеходам, но и велосипедистам. Сотрудники службы должны приходить на помощь в случае аварии, осматривать периодически стоянки, велопарки и дорожки.

Работники смогут оказать первую помощь, помочь оформить европротокол или предоставить инструменты в случае необходимости ремонта велосипеда. К тому же они будут следить за нарушителями, затем наказывая их с помощью недавно внедренной программы «Помощник Москвы».

Обратиться к службе можно будет на Лесной улице и Бульварном кольце, но в будущем ее работу хотят распространить и на другие районы столицы.