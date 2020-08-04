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В борьбу с нарушителями включился велопатруль 

Car.ru и ещё 1 4 часа назад
В борьбу с нарушителями включился велопатруль
Фото: Car.ru
В Москве начала свою работу новая велослужба. Его сотрудники будут не только помогать участникам дорожного движения в случае аварии, но и следить за тем, чтобы они не нарушали правила.
О работе нового подразделения рассказали журналисты, ссылаясь на представителя ЦОДД Егора Чернова. Он отметил, что работать патруль будет пока в центре столицы, причем оказывая помощь не только водителям и пешеходам, но и велосипедистам. Сотрудники службы должны приходить на помощь в случае аварии, осматривать периодически стоянки, велопарки и дорожки.
Работники смогут оказать первую помощь, помочь оформить европротокол или предоставить инструменты в случае необходимости ремонта велосипеда. К тому же они будут следить за нарушителями, затем наказывая их с помощью недавно внедренной программы «Помощник Москвы».
Обратиться к службе можно будет на Лесной улице и Бульварном кольце, но в будущем ее работу хотят распространить и на другие районы столицы.
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Автоновости , Егор Чернов
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