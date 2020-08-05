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Land Rover проиграл суд за дизайн Defender 

Motor.ru и ещё 2 1 час назад
Land Rover проиграл суд за дизайн Defender
Фото: Motor
Судебное разбирательство между компанией Jaguar Land Rover и британским миллиардером Джеймсом Рэтклиффом, выпускающим внедорожник Grenadier, тянется с 2019 года. Предметом спорта стал дизайн культового внедорожника: автопроизводитель просит суд запретить Рэтклиффу продавать модель Grenadier, созданную по мотивам Defender. В ходе очередного заседания судья отклонил просьбу Jaguar Land Rover зарегистрировать особые права на форму автомобиля.
Как сообщает Bloomberg, 4 августа 2020 года Лондонский суд вынес решение не в пользу Jaguar Land Rover: эксперты офиса интеллектуальной собственности заявили, что форма нынешнего Defender «недостаточно своеобразна», так что невозможно запретить другим компаниям выпускать похожие внедорожники. Это открывает возможности для фирмы миллиардера Джеймса Рэтклиффа Ineos: она может продолжить создание модели Grenadier, вдохновлённой Land Rover Defender.
Представитель Jaguar Land Rover заявил журналистам, что компания разочарована решением суда. «Defender — это культовый автомобиль, являющийся частью прошлого, настоящего и будущего Land Rover, — цитирует его Bloomberg. — Его уникальная форма мгновенно узнаваема и символизирует собой бренд по всему миру».
Ineos Grenadier
В Ineos в свою очередь сообщили, что поклонники утилитарного внедорожника могут ожидать появление Grenadier в 2021 году. В компании рассчитывают ежегодно продавать порядка 25 тысяч экземпляров.
Grenadier, который также называют преемником классического Land Rover Defender, показали в середине лета. Он получил «квадратный» дизайн и традиционную для модели конструкцию, а именно стальную раму лестничного типа, неразрезные мосты с пружинной подвеской плюс алюминиевый кузов. Ожидается, что в моторную линейку войдут бензиновые и дизельные агрегаты BMW, доработанные усилиями Magna International.
Land Rover уже не в первый раз вступает в конфронтацию с Джеймсом Рэтклиффом. Ещё несколько лет назад бизнесмен предложил выкупить у автопроизводителя часть сборочной линии и права на производство оригинального Defender, но получил отказ. В 2019 году Рэтклифф объявил об открытии собственного завода в Уэльсе, инвестиции в который оцениваются в 600 миллионов фунтов стерлингов.
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Комментарии
Автоновости , Land Rover Defender , Jaguar , BMW , Rover , Land Rover , Джеймс Рэтклифф , Bloomberg
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