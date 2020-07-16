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Назван способ получения «красивых» номеров бесплатно 

Павел Тиунов 3 часа назад
Назван способ получения «красивых» номеров бесплатно
Фото: РИА Новости
Автомобильные номера с запоминающимися комбинациям цифр и букв можно будет получать по наследству, сообщает РЕН ТВ.
Планируется, что соответствующие поправки в закон о регистрации транспортных средств вступят в силу через полтора года.
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Журналисты отмечают, что согласно грядущему нововведению, при наследовании автомобиля не нужно будет платить госпошлину за регистрационные знаки. До этого закон предполагал сбор при любой смене собственника авто.
Обладателю «красивых» номеров по наследству дадут право оставить их себе даже после продажи машины и поставить их на новый автомобиль. Соответственно, согласно поправкам, платить за запоминающиеся цифровые и буквенные комбинации не придется вообще.
В январе 2020 года, как сообщал «Рамблер», в СМИ были опубликованы правила приобретения «красивых» номеров. Зарезервировать понравившийся номер можно будет через портал госуслуг. При этом выбирать комбинации придется из списка, который, как и повышенная госпошлина, будет закреплен в Налоговом кодексе. Отмечается, что в регионах плата за приобретение красивых номеров может повышаться или понижаться по усмотрению местных властей.
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Автоновости , РЕН ТВ
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