В России начали расти продажи автомобилей 

Впервые за четыре месяца российский авторынок показал рост: в июле россияне купили 141,9 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,8% больше, чем за тот же месяц 2019 года. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В прошлом июле на российском рынке было продано на 9 тыс. меньше автомобилей. В целом за семь месяцев 2020 года рынок упал на 19,3%. АЕБ при этом прогнозировала сокращение на 23,9%. По данным экспертов, это может быть связано с тем, что россияне откладывали покупку машин из-за пандемии коронавируса, а также с усиленной господдержкой.
Результаты продаж могли быть еще лучше, однако некоторые автобренды не могут предоставить достаточное количество моделей на продажу. Дефицит образовался из-за весеннего простоя заводов.
Лидером на российском рынке остается Lada: продажи марки составили 31,2 тыс. экземпляров в июле, что на 6% больше, чем годом ранее. На второй строчке — южнокорейская Kia с показателем 18 тыс. проданных авто и -4% спроса. Третьим стал Hyundai, дилерам которого удалось реализовать 14,3 тыс. автомобилей. Рост продаж составил 3%. Четвертое и пятое места заняли Skoda и Renault с результатами 12,3 тыс. (69%) и 11,6 тыс. (-1%). Отмечается, что внушительного увеличения продаж Skoda удалось достичь благодаря выводу на рынок нового Rapid.
Из моделей первое место досталось Lada Granta. В июле на ней остановили выбор 11,5 тыс. россиян. На втором месте — Lada Vesta с 9,8 тыс. проданных моделей, а на третьем — паркетник Hyundai Creta с 7,1 тыс. экземпляров. Продажи всех трех моделей-лидеров показали рост.
Четвертое и пятое места занимают Kia Rio (7 тыс., -140 штук по сравнению с прошлым годом) и Volkswagen Polo (6,8 тыс., +2,3 тыс. шт.). Далее следует новый Skoda Rapid, который разошелся тиражом в 5,3 тыс. экземпляров и Hyundai Solaris (4 тыс. и -609 шт.).
Восьмое и девятое места достались Kia Sportage (3,8 тыс. и -183 шт.) и отечественному Lada Largus, результат которого оказался точно таким же, как и годом ранее — 3,7 тыс. проданных автомобилей. Наконец, на последней строчке значится Volkswagen Tiguan с 3,3 тыс. реализованных экземпляров — на 515 больше, чем в июле 2019 года.