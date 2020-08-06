В России начали расти продажи автомобилей 

Впервые за четыре месяца российский авторынок показал рост: в июле россияне купили 141,9 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 6,8% больше, чем за тот же месяц 2019 года. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В прошлом июле на российском рынке было продано на 9 тыс. меньше автомобилей. В целом за семь месяцев 2020 года рынок упал на 19,3%. АЕБ при этом прогнозировала сокращение на 23,9%. По данным экспертов, это может быть связано с тем, что россияне откладывали покупку машин из-за пандемии коронавируса, а также с усиленной господдержкой.

Результаты продаж могли быть еще лучше, однако некоторые автобренды не могут предоставить достаточное количество моделей на продажу. Дефицит образовался из-за весеннего простоя заводов.

Лидером на российском рынке остается Lada : продажи марки составили 31,2 тыс. экземпляров в июле, что на 6% больше, чем годом ранее. На второй строчке — южнокорейская Kia с показателем 18 тыс. проданных авто и -4% спроса. Третьим стал Hyundai , дилерам которого удалось реализовать 14,3 тыс. автомобилей. Рост продаж составил 3%. Четвертое и пятое места заняли Skoda Renault с результатами 12,3 тыс. (69%) и 11,6 тыс. (-1%). Отмечается, что внушительного увеличения продаж Skoda удалось достичь благодаря выводу на рынок нового Rapid.