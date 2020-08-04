Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина расплатился за Porsche распечатанным на принтере чеком 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Мужчина расплатился за Porsche поддельным чеком
Фото: Walton County Sheriff's Office
Житель американского округа Окалуса, штат Флорида, расплатился за элитный суперкар Porsche поддельным денежным чеком, который распечатал дома на принтере. Об этом сообщает LADbible.
42-летний Кейси Уильям Келли (Casey William Kelley) приобрел Porsche 911 Turbo в официальном дилерском салоне, использовав поддельный чек на 139,2 тысячи долларов (10,3 миллиона рублей) в понедельник, 27 июля. Продавцы поняли, что чек ненастоящий только после того, как покупатель уехал. Они сообщили об угоне в полицию.
На следующий день Келли попытался приобрести трое часов Rolex, предъявив чек на 61,5 тысячи долларов (4,5 миллиона рублей). Однако продавец отказался отдавать товар до того, как сможет обналичить чек. Позже оказалось, что и он был поддельным.
Предприимчивого американца арестовали и поместили за решетку в среду, 29 июля. Он признался полицейским, что подделал чеки на домашнем компьютере, а не получил в банке.
Ранее сообщалось, что американский предприниматель приобрел спорткар Lamborghini Huracan на средства, которые власти выделили ему в рамках программы помощи предприятиям в условиях эпидемии коронавируса. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинения в банковском мошенничестве.
Последние новости
Мощный взрыв в Бейруте попал на видео Мощный взрыв в Бейруте попал на видео Сын Пабло Эскобара заявил о ключе к пропавшим сокровищам отца Сын Пабло Эскобара заявил о ключе к пропавшим сокровищам отца В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса
Комментарии
Автоновости , Porsche 911 , Lamborghini , Lamborghini Huracan , Porsche
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
Volkswagen выкупит машины у россиян и уничтожит их
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
«Вот теперь Ефремов стал мразью»
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Какие автомобили всегда останавливает ГАИ?
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Десантники заблокировали мост в Новосибирске
Видео
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение