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Мумбаи стал первым городом в Индии, где появились «женские» светофоры 

Российская Газета и ещё 1 5 часов назад
В Мумбаи появились «женские» светофоры
Фото: globallookpress.com
Мумбаи стал первым городом в Индии, где появились "женские" светофоры. Как пишет The Guardian, на ста оживленных переходах мужские фигурки на электронных табло заменили женскими силуэтами.
В муниципалитете рассказали, что эта акция станет "первым шагом" в борьбе за равноправие полов. Сегодня во многих индийских городах общественный транспорт признан небезопасным для женщин. Ради их защиты в том же Мумбаи запустили электрички и автобусы с местами только для дам. А некоторые штаты бесплатно раздают школьницам велосипеды, чтобы они не бросали учебу. "Женская фигурка светофора — это сигнал для подрастающих девочек, что они тоже часть городского пространства", — объясняет социолог Шилпа Фадке.
Вообще первые "женские" светофоры появились в Германии. В 1996 году график Ханс-Юрген Элленбергер нарисовал знаменитому Ампельману ("светофорному человечку") пару — Ампельфрау. Забавно, что восемь лет назад против нее выступила депутат феминистских взглядов из города Тельтов — мол, образ с косичками и "бабушкиной" юбкой не соответствует представлениям о современной женщине. В этом городе Ампельфрау так и не прижилась, зато она украшает светофоры Бранденбурга и Кельна. Кстати, немцы оказались горазды и на другие выдумки. Так, на родине Маркса, в Трире, к его юбилею появились светофоры со знаменитым бородатым профилем, а в Бонне уличным движением кое-где дирижирует Бетховен.
Своя "светофорная дама" есть в голландском Амерсфорте. Местные жители даже придумали ей имя — Софи. Такой же светофор поставили в 2018 году в Вильнюсе — по случаю столетия введения женских избирательных прав в Литве.
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Автоновости , The Guardian
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