Начались продажи купе-кроссовера Volkswagen Tayron X 

Все новости на карте

Производитель Volkswagen объявил о старте продаж нового кросс-купе Volkswagen Tayron X. По сообщению пресс-службы компании, дилерские центры принимали заказы уже несколько недель, а сегодня первые покупатели получат свои автомобили.

Основой для новинки стал обычный Volkswagen Tayron, уже показавший великолепные продажи на китайском рынке. Техническое оснащение моделей полностью совпадает, они отличаются только внешним видом. Уже стартовая комплектация купеобразного кроссовера получила фирменный спортивный обвес R-Line.

В качестве силового агрегата производитель использует наддувный 2,0-литровый мотор, мощностью 186 или 220 лошадиных сил. Пару ему составляет 7-диапазонная роботизированная коробка передач DSG7. В базовой комплектации привод осуществляется на передние колёса, но за доплату можно приобрести фирменную систему полного привода 4Motion.

Автомобиль оснастили интеллектуальным круиз-контролем, системой помощи при аварийном торможении, камерами обзора на 360 градусов, виртуальной панелью приборов с 10,3-дюймовым экраном, а ультрасовременная мультимедиа система получила голосовое управление.

Стоимость Volkswagen Tayron X в дилерских центрах бренда начинается от 236 тысяч юаней, что по текущему курсу равняется 2,4 миллиона рублей.