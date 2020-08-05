Ошибки водителей, которые приводят к поломкам ТС

Иногда автомобилисты забывают, что автомобили — это "существа" с тонкой душевной организацией, и к ним так же, как и ко всему, что имеет свойство портиться и стареть, должен быть особый подход и уход. В этой статье мы выявим самые популярные привычки автомобилистов, которые ведут к поломкам транспортных средств.

Ярким примером могут стать автомобили каршеринга. Их жизнь подходит к концу уже к 30-40 тыс. км пробега. Что это значит? А только то, что чем бережнее отношение к авто, тем дольше он вам будет служить. Если же он будет эксплуатироваться неправильно, то роли новое это ТС или же купленное на вторичном рынке, не сыграет.

Первое правило гласит — ни в коем случае нельзя давать нагрузку непрогретой машине. По советам своих дедушек жить нельзя, хотя бы потому, что сейчас мы живём в совершенно другом мире. Современные транспортные средства не нужно прогревать, двигатель начнёт работать сразу после того, как вы нажмёте на кнопку пуск. Вы можете трогаться с места, то вот разгоняться с первых секунд не рекомендуется. Хотите погонять? Право ваше, но вот лучше дать машинке время на прогрев всех агрегатов. Для того, чтобы обеспечить хорошую смазку деталям, необходимо чтобы масло было горячим, а не холодным. Если этой рекомендации не придерживаться, то можете даже не спорить, конец истории будет один — повышенный износ, задиры в цилиндрах. В конце концов придётся посетить СТО и провести ремонт.

Держать выжатым сцепление в пробке, а так же на светофоре. Особенно часто таким любят заниматься владельцы авто с МКПП. Они предпочитают не отпускать педаль сцепления для того, чтобы после того, как на светофоре загорится зелёный, быстрее тронуться с места. От таких манипуляций очень сильно страдают элементы сцепления. И снова придётся тратить деньги, нервничать и менять детали. Такая же ситуация обычно происходит в пробках. Если автомобиль останавливается, то необходимо переключиться на нейтраль. Тронулись с места, тогда будьте добры отпустите педаль сцепления.

Езда на низких оборотах двигателя. Некоторые водители считают, что если они будут передвигаться на низких поворотах, то смогут сэкономить топливо. Но это совершенно не так, напротив, можно даже сказать, что такое лечение только калечит транспортное средство. На двигатель приходится слишком большая нагрузка, он не может развивать тягу и топливо вылетает в трубу. Такой же эффект даёт езда на низких оборотах с малым давлением масла. Если установить какой-нибудь средний показатель, то вредной является работа мотора на оборотах ниже 2 тысяч оборотов в минуту. К счастью, машины с АКПП от таких проблем не страдают.

Частый перевод селектора АКПП в "паркинг". Многие считают, что при остановке нужно переводить селектор в режим "Р", но это совершенно не так. Постоянные перемещения рычага могут навредить внешним тягам. Если в автомобиле электрический стояночный тормоз, то при активации AutoHold будут срабатывать сервоприводы "ручника", а это быстро сократит их ресурс. Да и эксперты говорят, что постоянное переключение совершенно бесполезно. Мало того, что водитель постоянно концентрируется на этих действиях, да и что говорить, толку от этого точно нет.

Слишком большой прицеп. Помните, что для каждой лошадки есть своя тележка, которую она может везти. Если вы собираетесь везти тяжёлый прицеп, то в первую очередь нужно удостовериться, что мощность, а так же конструкция вашего авто может себе это позволить. К примеру, обычная легковушка может буксировать прицеп, масса которого равняется половине её собственного веса. Но даже несмотря на это, нагрузка на двигатель идёт колоссальная, так же на коробку передач, на тормоза и т.д. Так что, если вы будете относиться к этому вопросу халатно, то рано или поздно придётся менять все элементы коробки передач и остальные, которые успели пострадать.

Чрезмерный обогрев. Некоторые, при помощи кнопок, делают так, что бы системы обогрева стекол и зеркал на авто работали чуть ли не круглосуточно. Но это не есть хорошо, если нагревательные элементы будут функционировать постоянно, то есть вероятность, что контакты со временем сгорят. Именно из-за этого автопроизводители создали таймер отключения, который следит за тем, чтобы системы обогрева не вредили машине. Но если у вас такого таймера нет, то желательно за этим следить самостоятельно.

Тормозить на неровностях. Такие действия обычно приводят к скоропостижной смерти амортизаторов, рычагов подвески, а так же рулевой тяги. Да, дело в том, что при резком торможении весь вес авто приходится на переднюю ось, а все элементы передней подвески сжимаются. Если вы понимаете, что не можете в этой ситуации не затормозить, то делайте это хотя бы перед неровностью. К примеру, если вы видите впереди "лежачего полицейского", то тогда нажмите на тормоз перед ним, тогда подвеска расслабится и все элементы будут готовы принять удар.

Глушить перегретый двигатель. Когда работа двигателя прекращается, охлаждающая жидкость перестаёт циркулировать. В случае, если температура двигателя была раскалена до предела, то когда вы заглушите его, могут возникнуть очаги локальных перегревов, которые деформируют детали мотора. Постарайтесь сбить температуру, этого можно добиться, включив по максимуму температуру отопителя. Основное тепло поступит в салон, а мотор начнёт охлаждаться.

Неправильное "прикуривание". Если действовать неправильно, можно прийти к короткому замыканию, а так же порче электрического оборудования. А знаете что самое неприятное? В этом случае могут пострадать сразу два авто, сами понимаете почему. Так что "прикуривать" лучше, когда двигатель заглушен. Для того, чтобы обезопасить себя по максимуму, лучше вообще снять клеммы с батареи автомобиля-донора. Таким образом он будет отвязан от электрической цепи. Соединяйте батареи двух авто при выключенных двигателях, сначала нужно подключить минусовой, а потом плюсовой провода.

Наверняка 80 процентов, читающих об этом, не задумывались, либо просто надеялись, что с их транспортными средствами ничего не случится. И у 30 процентов автомобилистов впоследствии появлялись головные боли из-за того, что машина по каким-то причинам переставала работать. А самое неприятное знаете что? Это то, что самым большим врагом для собственного ТС является владелец, хоть об этом наверняка даже и не подозревает.