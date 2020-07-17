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General Motors представит 20 новых электромобилей 

Motor.ru 3 часа назад
General Motors представит 20 новых электромобилей
Фото: Motor.ru
Концерн General Motors опубликовал очередной отчет об устойчивом развитии, в котором раскрыл планы по выпуску новых моделей на ближайшие годы. В списке есть и уже анонсированный GMC Hummer EV, и электрические кроссоверы Cadillac и Chevrolet — всего 20 моделей.
В документе указано, что к 2023 году General Motors представит 20 батарейных моделей. Причем для Cadillac зарезервировано сразу три вседорожника: это и глобальный Lyriq, и семейный кроссовер с тремя рядами сидений, и батарейный аналог нынешнего XT4, фигурирующий под именем SUV EV. Кроме того, в линейке марки появятся полноразмерный электрический внедорожник «с ДНК» Escalade плюс имиджевый Celestiq Statement Vehicle. Последний описывают как убер-роскошный автомобиль ручной сборки с объемом выпуска не более одного экземпляра в сутки.
У Chevrolet в ближайшие годы тоже будет несколько новинок. Среди них — среднеразмерный кроссовер, пикап BET Truck с запасом хода на одной зарядке более 645 километров и хэтчбек Bolt EUV, внешне похожий на Blazer и оснащенный автопилотом Super Cruise, прежде доступным только для Cadillac. В портфолио Buick ожидаются две модели «традиционных пропорций»: кроссовер и «экспрессивный» вседорожник. Кроме того, на конец 2021 года запланирован дебют электрического GMC Hummer EV.
Наконец, в серию пойдёт шаттл Cruise Origin, разработанный GM при финансовой поддержке Honda. Первое время такие беспилотники будут курсировать на закрытых территориях, таких как производственные площадки участников проекта, но после изменения законодательства смогут выйти на обычные дороги.
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Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Cadillac , Honda , Hummer , Buick
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