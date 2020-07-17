Рассекречен дешевый кроссовер Nissan Magnite

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Японская компания рассекретила концептуальную версию маленького кроссовера Magnite, основным рынком для которого станет Индия. Впоследствии паркетник может появиться и в России.

По предварительным данным, серийная версия Nissan Magnite будет практически аналогична представленному концепту с обилием хрома, «бумерангами» дневных ходовых огней, зауженными фарами и рельефным капотом. В основу новинки ляжет «тележка» CMF-A, которую она разделит с Renault Triber.

В списке оснащения заявлен мультируль, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль, климат-контроль и камеры кругового обзора.

Nissan

В Индии переднеприводный Magnite предложат с 1-литровым трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» мощностью 72 л.с., работающим в тандеме с механической коробкой или «роботом». Также будет доступна турбированная версия мощностью 95 л.с. в сочетании с МКПП или вариатором.