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Представлен дешевый кроссовер Nissan Magnite 

Авторамблер 3 часа назад
Рассекречен дешевый кроссовер Nissan Magnite
Фото: Авторамблер
Японская компания рассекретила концептуальную версию маленького кроссовера Magnite, основным рынком для которого станет Индия. Впоследствии паркетник может появиться и в России.
По предварительным данным, серийная версия Nissan Magnite будет практически аналогична представленному концепту с обилием хрома, «бумерангами» дневных ходовых огней, зауженными фарами и рельефным капотом. В основу новинки ляжет «тележка» CMF-A, которую она разделит с Renault Triber.
В списке оснащения заявлен мультируль, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, круиз-контроль, климат-контроль и камеры кругового обзора.
Nissan
В Индии переднеприводный Magnite предложат с 1-литровым трехцилиндровым бензиновым «атмосферником» мощностью 72 л.с., работающим в тандеме с механической коробкой или «роботом». Также будет доступна турбированная версия мощностью 95 л.с. в сочетании с МКПП или вариатором.
У кроссовера есть шансы появиться в России и занять нишу, ранее принадлежавшую автомобилям Datsun. В конце мая стало известно, что бюджетный бренд покинет Россию в течение трех лет.
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Автоновости , Nissan , Datsun , Renault
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