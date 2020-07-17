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Daimler прекращает производство седанов в США и Мексике 

Car.ru 3 часа назад
Daimler прекращает производство седанов в США и Мексике
Фото: Car.ru
Пресс-служба производственного концерна Daimler сообщила о прекращении сборки седанов марки Mercedes-Benz на заводах в США и Мексике.
Это произошло из-за слишком больших финансовых потерь, которые уже несколько лет испытывают мексиканский и американский заводы. Сейчас суммарный убыток Daimler на двух предприятиях составляет 2 млрд долларов.
Представители Daimler подчеркнули, что остановка производственных линий, предназначенных для седанов — это необходимость в рамках мер по оптимизации производства и снижению убытков.
Руководство концерна считает, что седаны — это убыточная отрасль, в которой трудно конкурировать с местными производителями. В Мексике предпочитают относительно бюджетные кроссоверы, когда в США уважают многофункциональные комфортные SUV.
При этом аналитики Daimler считают, что если бы не мировой кризис, то убытки составили бы 1-1,3 млрд долларов. Седаны А-класса и C-класса больше не будут производиться в Агуаскальентесе и Таскалусе. Их заменят спортивные внедорожники GLB.
Под политику сокращения расходов попадает завод Mercedes-Benz во Франции, который тоже собираются продать.
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Автоновости , Daimler , Mercedes-Benz
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