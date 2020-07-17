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Volkswagen Beetle могут воскресить в виде электрокара 

Motor.ru 2 часа назад
Volkswagen Beetle могут воскресить в виде электрокара
Фото: Volkswagen
В четверг Volkswagen подал заявку в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза на регистрацию товарного знака «e-Beetle», который намекает на возвращение легендарного «Жука» с электрической силовой установкой.
Вместе с «e-Beetle» в базе Бюро появились заявки на регистрацию еще нескольких наименований: «e-Golf Classic», «e-Karmann», «e-Kübel» и «e-Samba».
Volkswagen попрощался с Beetle год назад: последний экземпляр хэтчбека с 80-летней истории собрали на заводе в мексиканском Пуэбле. Тогда глава компании Герберт Дисс сказал, что «Жук» навсегда ушел в историю. Однако двумя годами ранее он же заявил о том, что в будущем хэтчбек может вступить в новую эпоху электрификации и «переехать» на модульную архитектуру MEB, разработанную для «зеленых» автомобилей.
Beetle на электротяге станет не первой классической моделью Volkswagen, воскрешенной в новом статусе. Известно, что к 2022 году компания выпустит электрический однообъемник ID.7 с внешностью в духе классического Microbus образца 1950 года.
Производством e-Beetle может заняться отделение Volkswagen Group Components, специализирующееся на аккумуляторах. В прошлом году его специалисты представили экземпляр электрического «Жука», собранный совместно с фирмой eClassics. Электрокар оснастили силовой установкой от ситикара e-up! мощностью 82 лошадиных силы и батареей емкостью 36,8 киловатт-часа. Запас хода такого хэтчбека составил 200 километров.
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Комментарии
Автоновости , Volkswagen Beetle , Volkswagen , Герберт Дисс , ЕС
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