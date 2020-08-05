В Британии призывают запретить продажу внедорожников

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Британские аналитики пришли к выводу о том, что для борьбы с негативной экологической обстановкой нужно временно полностью запретить продажу машин определенного сегмента.

В рамках аналитических исследований стало известно о том, что активная продажа таких машин является серьезной причиной увеличивающихся углеродных выбросов, которые стремительно растут начиная с 2010 года.

Аналитики отмечают, что большеразмерные городские внедорожники и кроссоверы потребляют много топлива, соответственно, происходит больше выбросов диоксида углерода, чем у авто в среднем.

По словам аналитиков, власти Британии готовы на все для того, чтобы существенно улучшить экологическую обстановку в стране, поэтому настоятельно призывают автомобилистов отказаться от эксплуатации подобных автомобилей.

Для того, чтобы стимулировать продажи машин другого сегмента, производители внедряют различные акции, выгодные предложения и бонусы, привлекающие потенциальных покупателей.