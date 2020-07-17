2,2 млн рублей будет стоить новый Mini Countryman для РФ

Дилеры немецкой компании BMW начали приём заказов на новый Mini Countryman . Об этом сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

В конце лета или в начале осени этого года начнется выпуск Mini Countryman для России. Автомобиль будет предложен в четырех конфигурациях. Стоимость базовой версии будет составлять 2 200 000 рублей.

Mini Countryman для российского авторынка будет оснащаться «автоматом» и автоматической системой Start/Stop.

Базовая комплектация Countryman Cooper будет переднеприводной. В качестве силового агрегата у нее будет бензиновый мотора на 1,5 л мощностью 136 «лошадей», который будет идти в паре с семиступенчатой АКПП с двойным сцеплением.

Также в числе стандартного оснащения модели будут колесные диски Revolite spoke на 16 дюймов, отделка салона тканью Firework цвета Piano Black. В стандартное оснащение входит круиз-контроль и радиоприемник Mini.

Модель с дизельным 150-сильным мотором будет стоить 2 500 000 рублей. Она будет оснащаться полным приводом ALL4 и восьмиступенчатым «автоматом».

Самая дорогая комплектация Countryman JCW ALL4, которая получит 306-сильный движок, а также систему полного привода ALL4 с восьмиступенчатой спортивной автоматической трансмиссией Steptronic, будет продаваться в России за 3 150 000 рублей.

Ранее стало известно, что британский автопроизводитель Mini начал испытания модернизированной модели Cooper SE — первого серийного автомобиля британской марки с электрическим агрегатом.

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