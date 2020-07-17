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Обнародована стоимость нового Mini Countryman для России 

ИА Regnum и ещё 1 10 часов назад
2,2 млн рублей будет стоить новый Mini Countryman для РФ
Фото: РИА Новости
Дилеры немецкой компании BMW начали приём заказов на новый Mini Countryman. Об этом сообщает пресс-служба BMW Group Россия.
В конце лета или в начале осени этого года начнется выпуск Mini Countryman для России. Автомобиль будет предложен в четырех конфигурациях. Стоимость базовой версии будет составлять 2 200 000 рублей.
Mini Countryman для российского авторынка будет оснащаться «автоматом» и автоматической системой Start/Stop.
Базовая комплектация Countryman Cooper будет переднеприводной. В качестве силового агрегата у нее будет бензиновый мотора на 1,5 л мощностью 136 «лошадей», который будет идти в паре с семиступенчатой АКПП с двойным сцеплением.
Также в числе стандартного оснащения модели будут колесные диски Revolite spoke на 16 дюймов, отделка салона тканью Firework цвета Piano Black. В стандартное оснащение входит круиз-контроль и радиоприемник Mini.
Модель с дизельным 150-сильным мотором будет стоить 2 500 000 рублей. Она будет оснащаться полным приводом ALL4 и восьмиступенчатым «автоматом».
Самая дорогая комплектация Countryman JCW ALL4, которая получит 306-сильный движок, а также систему полного привода ALL4 с восьмиступенчатой спортивной автоматической трансмиссией Steptronic, будет продаваться в России за 3 150 000 рублей.
Ранее стало известно, что британский автопроизводитель Mini начал испытания модернизированной модели Cooper SE — первого серийного автомобиля британской марки с электрическим агрегатом.
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Автоновости , Mini Countryman , BMW
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