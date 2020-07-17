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АвтоВАЗ четвёртый раз за год поднял цены на Niva 

Motor.ru 4 часа назад
АвтоВАЗ четвёртый раз за год поднял цены на Niva
Фото: Motor.ru
Компания АвтоВАЗ в четвертый раз за 2020 год повысила цены на внедорожники Lada Niva (бывший Chevrolet Niva). Стоимость отечественного автомобиля в зависимости от комплектации увеличилась на 1–1,3 процента.
Стоимость Niva во всех комплектациях увеличилась на девять тысяч рублей. Так, например, цена внедорожника в базовом исполнении в июле составляет 695 000 рублей вместо 686 000 в прошлом месяце. Niva GLC подорожала с 850 000 до 859 000 рублей. А стоимость максимальной комплектации автомобиля LEM Camouflage в июле составила 879 000 рублей вместо 870 000 соответственно.
Причина повышения цен официально неизвестна. Однако это может быть связано с установкой на внедорожники трехмерных шильдиков, а также с обновлением приборной панели и установкой новых радиаторных решеток.
Нынешнее повышение цен на Niva уже четвертое с начала 2020 года. В первый раз стоимость внедорожников повышалась в январе. Тогда прибавка составила от 3 до 35 тысяч рублей. Затем изменение цены произошло в апреле — стоимость увеличилась на 7 тысяч рублей. В последний раз стоимость Niva повышалась в мае. Как и в этот раз, внедорожники тогда подорожали на 9 тысяч рублей.
В начале июля АвтоВАЗ в четвертый раз за полгода повысил цены на весь модельный ряд компании. Так, к примеру стоимость семейства автомобилей Lada Vesta увеличилась на девять тысяч рублей, а Lada XRAY, и XRAY Cross стали дороже на 7000 рублей.
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Комментарии 2
Автоновости , Chevrolet , Lada Vesta , Lada , Chevrolet Niva , Lada XRAY , Автоваз
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