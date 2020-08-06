В Москве задержали водителя, накопившего 562 штрафа ГИБДД 

В Москве сотрудники ДПС остановили для проверки Mercedes. За рулем был 22-летний выходец из ближнего зарубежья с явными признаками алкогольного опьянения. Оказалось, что за мужчиной числится 562 штрафа за нарушения ПДД — и ни один из них не оплачен.

Водителя задержали на Зеленоградской улице в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную пресс-службу ГУМВД . От медицинского освидетельствования он отказался, а при проверке документов начал нервничать.

За неоплату более пяти сотен штрафов в отношении мужчины было составлено 189 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Нарушителя отправили в ОМВД России по району Ховрино для дальнейшего разбирательства, а материалы передали в суд, который примет решение о привлечении к ответственности.

В июле сообщалось, что до конца нынешнего года Минпормторг разработает «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — устройств, блокирующих зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдохе.