Названа опасность при покупке автомобиля онлайн

Так как на данный момент среди водителей пользуется популярностью процедура покупки автомобилей в режиме онлайн. Хотя это достаточно удобно, есть моменты, на которые нужно обратить внимание, рассказал эксперт.

Ян Марчинский в интервью отметил, что поставщики и дилеры пытаются наладить продажи через Сеть уже на протяжении почти 10 лет. За столь внушительный срок добиться значительных результатов пока никому из компаний не удалось. При этом и в США подобная услуга не пользуется популярностью и онлайн продажи достигают только 3% рынка.

Обращать внимание эксперт советует на то, что при осмотре авто онлайн не всегда есть возможность увидеть все дефекты и недостатки, к примеру, трещины, сколы, другие недочеты. При этом онлайн-продажи — достаточно удобный способ сэкономить свое время при выборе авто, добавил специалист, а также можно рассчитывать на заметную скидку.

Примечательно, что в будущем автомобильные производители намерены и дальше развивать продажи через Сеть, так как многим это направление кажется очень перспективным.