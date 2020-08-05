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Эксперт назвал опасности при покупке автомобиля онлайн 

Car.ru и ещё 4 3 часа назад
Названа опасность при покупке автомобиля онлайн
Фото: РИА Новости
Так как на данный момент среди водителей пользуется популярностью процедура покупки автомобилей в режиме онлайн. Хотя это достаточно удобно, есть моменты, на которые нужно обратить внимание, рассказал эксперт.
Ян Марчинский в интервью отметил, что поставщики и дилеры пытаются наладить продажи через Сеть уже на протяжении почти 10 лет. За столь внушительный срок добиться значительных результатов пока никому из компаний не удалось. При этом и в США подобная услуга не пользуется популярностью и онлайн продажи достигают только 3% рынка.
Обращать внимание эксперт советует на то, что при осмотре авто онлайн не всегда есть возможность увидеть все дефекты и недостатки, к примеру, трещины, сколы, другие недочеты. При этом онлайн-продажи — достаточно удобный способ сэкономить свое время при выборе авто, добавил специалист, а также можно рассчитывать на заметную скидку.
Примечательно, что в будущем автомобильные производители намерены и дальше развивать продажи через Сеть, так как многим это направление кажется очень перспективным.
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