В РФ появится стандарт о переходе дорог животными

Росстандарт утвердил первый в стране национальный стандарт, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков — переходов для животных, заявили в ведомстве. Об этом сообщает в среду ТАСС.

Экодук — это искусственное дорожное сооружение мостового, трубного или тоннельного типа, обеспечивающее безопасное пересечение автодороги животными.

Документ устанавливает требования к обустройству и размещению данных сооружений для диких животных на дорогах общего пользования в целях снижения гибели животных и рисков ДТП при столкновении с ними.

По оценкам экспертов, число наездов на животных в общем количестве таких аварий составляет как минимум 2 процента, заявили в Росстандарте. Число погибших составляет «2-3 человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными».

Отмечается, что ГОСТ вступит в силу с 1 ноября текущего года. Первый в РФ экодук появился в 2016 году на трассе М-3 «Украина» в Калужской области.

Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили запрос на имя заместителя председателя Правительства Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть вопрос о запрете вылова морских млекопитающих для культурно-развлекательных целей.