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В России появится стандарт о переходах автодорог для животных 

Парламентская газета и ещё 5 4 часа назад
В РФ появится стандарт о переходе дорог животными
Фото: ТАСС
Росстандарт утвердил первый в стране национальный стандарт, регулирующий требования к размещению на автодорогах так называемых экодуков — переходов для животных, заявили в ведомстве. Об этом сообщает в среду ТАСС.
Экодук — это искусственное дорожное сооружение мостового, трубного или тоннельного типа, обеспечивающее безопасное пересечение автодороги животными.
Документ устанавливает требования к обустройству и размещению данных сооружений для диких животных на дорогах общего пользования в целях снижения гибели животных и рисков ДТП при столкновении с ними.
По оценкам экспертов, число наездов на животных в общем количестве таких аварий составляет как минимум 2 процента, заявили в Росстандарте. Число погибших составляет «2-3 человека на 100 столкновений с животными, для которых ДТП в большинстве случаев являются смертельными».
Отмечается, что ГОСТ вступит в силу с 1 ноября текущего года. Первый в РФ экодук появился в 2016 году на трассе М-3 «Украина» в Калужской области.
Ранее сообщалось, что в Госдуме подготовили запрос на имя заместителя председателя Правительства Виктории Абрамченко с просьбой рассмотреть вопрос о запрете вылова морских млекопитающих для культурно-развлекательных целей.
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