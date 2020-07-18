Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме предложили изменить транспортный налог 

Майк Габриелян и ещё 9 2 часа назад
В Госдуме предложили изменить транспортный налог
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить автовладельцев от транспортного налога, если они не используют автомобиль более шести месяцев. Народный избранник изложил идею в письме руководителю МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT.
Парламентарий пишет, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Но граждане иногда долго не пользуются личным транспортом по различным причинам. По мнению Федорова, таким автомобилистам необходимо предоставить «право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев».
Депутат предлагает освободить владельцев от уплаты транспортного налога за данный период. Автономера они будут сдавать на безвозмездное хранение в ГИБДД.
В России предложили резко увеличить штрафы для автомобилистов
Если освобожденные от уплаты налога будут использовать автомобиль, к ним применят «санкции на усмотрение профильных ведомств».
Напомним, в России уже несколько лет действует транспортный «налог на роскошь» — повышенные коэффициенты применяются к дорогим автомобилям.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прокомментировал петицию 80 миллионеров со всего мира. Они призвали правительства увеличить налоги на богатство.
Видео дня. Оформление выплат по ОСАГО могут полностью перевести в электронный формат
Комментарии 20
Автоновости , Дмитрий Песков , Евгений Федоров , Владимир Колокольцев , Госдума , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Авторынки на «грани предсмертных судорог»
Авторынки на «грани предсмертных судорог»
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение