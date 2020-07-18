В Госдуме предложили изменить транспортный налог 

Парламентарий пишет, что сейчас размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации машины. Но граждане иногда долго не пользуются личным транспортом по различным причинам. По мнению Федорова, таким автомобилистам необходимо предоставить «право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев».

Депутат предлагает освободить владельцев от уплаты транспортного налога за данный период. Автономера они будут сдавать на безвозмездное хранение в ГИБДД

Если освобожденные от уплаты налога будут использовать автомобиль, к ним применят «санкции на усмотрение профильных ведомств».

Напомним, в России уже несколько лет действует транспортный «налог на роскошь» — повышенные коэффициенты применяются к дорогим автомобилям.