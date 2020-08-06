Kia обновила седан и хэтчбек Rio

Корейская автомобильная компания Kia представила в Европе свою обновленную модель Rio. Данных о том, что гибридная комплектация авто с 48-вольтовым аккумулятором выйдет на российский рынок, но уже известно, что пакет обновлений получит также хэтчбек.

В США автомобили поступят в продажу уже в скором времени, а представят автомобиль, как модель 2021 года. Как седан, так и хэтчбек получат те же обновления в списке опций, что и европейские модели. Хотя многие производители после экономического кризиса решили исключить из своих линеек компактные автомобили, корейский бренд намерен продолжать выпуск своего автомобиля.

Так, с автомобильного рынка Европы уже ушли Chevrolet Sonic, Honda Fit Toyota Yaris . Среди обновлений для Rio ожидается модернизированные передний и задний бамперы, новая мультимедиа система и измененный интерьер. Тем не менее, гибридную версию транспортного средства выводить на внешние рынки производитель пока не намерен.

Текущая генерация седана и хэтчбека оснащается V4 на 1,6 литра, сочетающийся с бесступенчатой трансмиссией.