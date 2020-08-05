Раскрыт чистый убыток Honda Motor в I квартале

Чистый убыток японского концерна Honda Motor, приходящийся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 июня, составил 80,871 миллиарда иен (около 763 миллионов долларов), хотя годом ранее была получена прибыль в 172,3 миллиарда иен (1,6 миллиарда долларов), сообщается в финансовой отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию по итогам квартала составил 46,84 иены (0,44 доллара) против прибыли год назад в 97,92 иены (0,92 доллара) на акцию. Выручка Honda при этом упала почти вдвое и составила 2,124 триллиона иен (20 миллиардов долларов).

По итогам 2020-2021 финансового года, который завершится 31 марта 2021 года, компания ожидает падение выручки на 14,3% в годовом выражении, до 12,8 триллиона иен (120,8 миллиарда долларов). Снижение чистой прибыли за год составит 63,8%, до 165 миллиардов иен (1,6 миллиарда долларов), ожидает компания.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей.