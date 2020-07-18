Авторынки на «грани предсмертных судорог»

Опрошенные «АвтоВзглядом» эксперты заявили , что вторая волна коронавируса способна обрушить российский автомобильный рынок.

В начале года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозировала, что по итогам 2020-го рынок новых машин в России просядет на 2,1 процента, однако с приходом пандемии эксперты пообещали падение на 35 процентов. Когда вызванные коронавирусом ограничения отменили, прогноз скорректировали до сокращения на десять процентов.

«И все бы ничего, да вот только Роспотребнадзор выступил с предупреждением: шансы, что вторая волна коронавируса таки накроет Россию осенью, очень велики», — отметило издание.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов подчеркнул, что рынок авто зависит от платежеспособности населения и доступности кредитов.

«При второй волне коронавируса эти параметры загонят рынок на грань предсмертных судорог», — предупредил он.

С ним не согласен партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто . По его мнению, дилеры смогли работать и во время первой волны вируса. Эксперт считает, что в случае второй масштабной вспышки авторынок может упасть на 20 процентов.

«АвтоВзгляд» посоветовал не откладывать покупку автомобиля, так как к новому году новые машины подорожают на 10-15 процентов, а пока все еще можно найти авто по старым (до падения рубля) ценам и получить кредит на выгодных условиях.

Как писал «Рамблер», ранее в Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA) объявили о падении продаж в июне на 24,1 процента. По итогам первой половины года количество регистраций новых авто сократилось на 39,5 процента.