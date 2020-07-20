Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Камеры начнут штрафовать автовладельцев за отсутствие ОСАГО уже осенью 

Мир24 и ещё 2 4 часа назад
Камеры начнут штрафовать автовладельцев за отсутствие ОСАГО
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
Российских автомобилистов уже осенью начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на источники в страховых компаниях.
По информации СМИ, ведутся разработки новой IT-платформы, которая должна будет объединить в себе все сведения об автомобиле и его владельце. Они завершатся ориентировочно к сентябрю.
При этом в регионах запуск системы может быть отложен. Все дело в том, что во многих субъектах РФ камеры фиксации нарушений правил дорожного движения эксплуатируются частными компаниями, которые работают на основании государственно-частного партнерства.
Ранее стало известно, что Центробанк намерен расширить тарифный коридор для ОСАГО. Регулятор предлагает увеличить верхнюю планку и понизить нижнюю. У страховщиков может появиться более широкий диапазон для установления цен. «МИР 24» узнал у экспертов, к чему это приведет и какую роль будет играть цифровизация в системе автострахования.
Видео дня. Автодилер покрыл долги деньгами клиентов
Мир24: последние новости
Определены самые загазованные автомобилями российские регионы Определены самые загазованные автомобилями российские регионы Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis Fiat Chrysler и Peugeot SA после слияния получат название Stellantis В Екатеринбурге автобус выехал на встречку и врезался в дерево В Екатеринбурге автобус выехал на встречку и врезался в дерево
Комментарии
Автоновости , Центральный банк России , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского…
«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского…
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
ТОП-10 авто, которые не стоит брать на вторичке
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение