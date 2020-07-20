Камеры начнут штрафовать автовладельцев за отсутствие ОСАГО

Российских автомобилистов уже осенью начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на источники в страховых компаниях.

По информации СМИ, ведутся разработки новой IT-платформы, которая должна будет объединить в себе все сведения об автомобиле и его владельце. Они завершатся ориентировочно к сентябрю.

При этом в регионах запуск системы может быть отложен. Все дело в том, что во многих субъектах РФ камеры фиксации нарушений правил дорожного движения эксплуатируются частными компаниями, которые работают на основании государственно-частного партнерства.