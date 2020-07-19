Украинцы выпускают «ГАЗели» под другим брендом

Украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания «Мотор Девелопмент Груп», объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC. Под маркой HDC на Украине начали выпускать и продавать «ГАЗели-Бизнес». Пока гамма моделей HDC ограничена четырьмя вариациями бортовых грузовичков с бензиновыми двигателями.

Местный дистрибьютор ГАЗа был вынужден локализовать производство «ГАЗелей», поскольку с 1 января 2020 года импортировать автомобили российской сборки на Украину запрещено. Сборка «ГАЗелей» на Украине ведётся из российских машинокомплектов.

Наряду с маркой, поменялись и названия модификаций: например, короткобазная «ГАЗель-Бизнес» с однорядной кабиной стала называться не ГАЗ 3302-750 «ГАЗель-Бизнес», а HDC B21R23, та же версия, но с длинной базой — не 330202-750, а B21R33. Модификации с двухрядной кабиной с разной грузовой платформой переименованы с 33023-750 и 330232-750 в B22R23 и B22R33 соответственно.

Отличия между грузовичками HDC и «ГАЗелями» сводятся к шильдикам и логотипам, причём лейбл HDC незамысловат — буквы написаны на чёрном фоне прямо на фирменном «щите», на котором у российских машин красуется символ Нижнего Новгорода. Почему в фирме «Мотор Девелопмент Груп» не стали придумывать старым «ГАЗелям» более звучные названия — неизвестно.

Пока линейка HDC состоит только из заднеприводных грузовичков-шасси или грузовичков с бортовым кузовом. Силовой агрегат — бензиновый 107-сильный (221 Нм) двигатель УМЗ-Evotech объёмом 2,7 литра. За доплату на украинские «ГАЗели» можно установить газобаллонное оборудование, рассчитанное на пропан-бутан.

Продажи украинских «ГАЗелей» под брендом HDC уже начались. Короткобазное шасси с «одинарной» кабиной стоит 474 700 гривен (1,24 миллиона рублей), бортовой грузовичок — от 489 700 гривен (1,28 миллиона рублей). На линейку HDC действует гарантия 2 года или 80 тысяч километров.

Локализация сохранила низкую цену грузовичков: HDC остаются самыми дешевыми коммерческими автомобилями грузоподъёмностью до полутора тонн среди представленных на украинском рынке.