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Lada 4x4 хотят собирать в Германии 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Lada 4x4 хотят собирать в Германии
Фото: Motor.ru
Группа энтузиастов придумала, как вернуть на европейский рынок Lada 4x4, поставки которого прекратились летом этого года. Как сообщает журнал «Автоброкер», европейцы намерены организовать мелкосерийную сборку российских внедорожников в Германии.
Об идее наладить выпуск модели за рубежом журналистам рассказал Юрий Постников, известный по проекту Partisan Motors. По его словам, у группы дизайнеров и инженеров «уже есть все необходимые исследования и договоренности с участниками рынка и властями относительно создания мелкосерийного производства в городе Магдебург». Там организуют сборку трёхдверного внедорожника.
На мощностях магдебургского предприятия также могут наладить выпуск внедорожников на базе Lada 4х4, но с другим кузовом, и автомобилей для ралли-рейдов и любительских оффроуд-турниров.
В проекте, помимо Постникова, примут участие шеф-дизайнер проекта ВАЗ-2110 Владимир Ярцев, который в настоящее время возглавляет собственное дизайн-бюро в Европе, инженер и создатель нескольких проектов в сфере электро-, автомобильного и водного транспорта Владимир Петров, инженер и руководитель проекта производства дизельных Lada 4х4 в подмосковном Чехове Александр Романов и другие.
О том, что «АвтоВАЗ» уходит с европейского рынка и завершает поставки Lada 4x4 и других моделей, официально объявили в начале лета. За эти последовала реакция зарубежных поклонников российских внедорожников. Сначала житель Мальты Освальд Галеа создал петицию с требованием вернуть 4x4 в Европу. Затем руководитель немецкой компании Lada Deutschland Дитер Трзаска организовал сбор подписей с тем же требованием. Документ был обращён не только к «АвтоВАЗу», но также к альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входит российский автопроизводитель, Министерству экономического развития и посольству Российской Федерации.
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Комментарии
Автоновости , Lada , Владимир Петров , Александр Романов , Юрий Постников , Минэкономразвития , Автоваз
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