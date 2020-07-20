Lada 4x4 хотят собирать в Германии 

Группа энтузиастов придумала, как вернуть на европейский рынок Lada 4x4, поставки которого прекратились летом этого года. Как сообщает журнал «Автоброкер», европейцы намерены организовать мелкосерийную сборку российских внедорожников в Германии.

Об идее наладить выпуск модели за рубежом журналистам рассказал Юрий Постников , известный по проекту Partisan Motors. По его словам, у группы дизайнеров и инженеров «уже есть все необходимые исследования и договоренности с участниками рынка и властями относительно создания мелкосерийного производства в городе Магдебург». Там организуют сборку трёхдверного внедорожника.

На мощностях магдебургского предприятия также могут наладить выпуск внедорожников на базе Lada 4х4, но с другим кузовом, и автомобилей для ралли-рейдов и любительских оффроуд-турниров.

В проекте, помимо Постникова, примут участие шеф-дизайнер проекта ВАЗ-2110 Владимир Ярцев, который в настоящее время возглавляет собственное дизайн-бюро в Европе, инженер и создатель нескольких проектов в сфере электро-, автомобильного и водного транспорта Владимир Петров , инженер и руководитель проекта производства дизельных Lada 4х4 в подмосковном Чехове Александр Романов и другие.