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Российский таксист устроил GTA-заезд и попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В Новосибирке водитель машины такси устроил погоню с шестью патрульными машинами. Видео GTA-заезда публикует местная служба эвакуации «АСТ-54» во «ВКонтакте».
На появившихся в сети кадрах видно, как автомобиль KIA Rio с логотипами Uber на высокой скорости пролетает по трассе, в то время как его пытаются догнать патрульные машины с мигалками.
«По предварительной информации, водитель седана KIA не выполнил требований об остановке, в следствии чего началась погоня за нарушителем. (…) Сейчас сотрудники полиции ведут розыск автомобиля и лица им управлявшего», — приводит «АСТ-54» сообщение Госавтоинспекции Новосибирска.
Ранее в Екатеринбурге более десяти экипажей ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем. Началось все с того, что инспекторы заметили мужчину, который вышел из магазина со спиртным в руках и сел в автомобиль Audi. Они поехали за ним и по громкоговорителю потребовали остановиться. Водитель проигнорировал требования, после чего началась погоня.
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Автоновости , Видео , Audi , Kia , Kia Rio , ГИБДД
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