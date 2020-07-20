Перевод автомобиля с бензина на газ обойдется дешевле

Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать в этот понедельник. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" — еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%.

По задумке властей переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

По подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына , благодаря использованию КПГ вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля.

"Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, — словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки", — говорил он в интервью журналу "Нефть и капитал".

Регионам была поставлена задача до 20 июля обеспечить фактический доступ малого и среднего бизнеса и граждан к мерам поддержки на новых условиях. Инюцын подчеркивал необходимость сделать это без дополнительной бюрократии в формате одного окна, включая участие в маркетинговой программе "Газпрома". Установка и регистрация газобаллонного оборудования должна производиться в течение не более 5 рабочих дней.

"Мы максимально старались продумать механизм, чтобы он не добавлял людям головной боли, не создавал излишней бюрократии. Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно", — описал процедуру замминистра. Он добавил, что возмещением средств у региональных властей будет заниматься сервисный центр, а не их клиенты.

О КПГ

Как считают в "Газпром газомоторном топливе", компримированный природный газ существенно экологичнее и дешевле традиционных видов топлива, поэтому он активно используется во всем мире. Например, в Китае продается в 40 раз больше такого топлива, чем в России.

По данным компании, на легковом автомобиле на одной заправке можно проехать порядка 250 км, а потом переключиться на бензин. Пробег грузовых на одной заправке составляет около 450-500 км. Стоимость переоборудования без учета новых субсидий — в среднем от 60 до 90 тысяч рублей.

В настоящее время на территории России действует 484 газозаправочных объекта для автомобилей, 329 из которых принадлежит "Газпрому".