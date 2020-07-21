Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоимость проезда по всей трассе Москва — Казань составит около 1600 рублей 

News.ru и ещё 24 5 часов назад
1600 руб. будет стоить проезд по трассе Москва — Казань
Фото: News.ru
Стоимость проезда по всей новой трассе Москва — Казань для легковых машин составит порядка 1600 рублей или 2,5 рублей за километр, рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
Общая протяжённость новой дороги будет равна 800 км, по ней из столицы в Казань можно будет добраться за 6,5 часа, сейчас на это у автомобилистов уходит порядка десяти часов. Петушенко подчеркнул, что вся трасса М-12 — полностью новое строительство.
Мы её планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового автомобиля в районе 2,5 руб. за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км, — 1 600 рублей, — пояснил глава «Автодора» в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».
Как сообщал NEWS.ru ранее, премьер-министр Михаил Мишустин разработал новое поручение для главы Минтранса Евгения Дитриха. Он заявил о необходимости проработать вопрос о продлении к 2030 году участка трассы М-12. По его словам, она должна дойти до Екатеринбурга.
Видео дня. Зону действия парковочных разрешений расширили в Москве
News.ru: последние новости
В Госдуме предложили ставить транспортный налог на «паузу» В Госдуме предложили ставить транспортный налог на «паузу» Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян Льготными автокредитами с начала года воспользовались 85 тысяч россиян Не воздухом единым: названы самые загазованные автомобилями регионы России Не воздухом единым: названы самые загазованные автомобилями регионы России
Комментарии 6
Автоновости , Вячеслав Петушенко , Евгений Дитрих , Михаил Мишустин , Автодор , Минтранс РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского…
«Сказали молиться»: в Башкирии 21-летняя девушка осталась под колесами пассажирского…
Украинцы выпускают «ГАЗели» под другим брендом
Украинцы выпускают «ГАЗели» под другим брендом
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Названы пять главных ошибок, «убивающих» кондиционер авто
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Почему нельзя оставлять номер телефона на лобовом стекле
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение