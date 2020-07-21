Вячеслав Петушенко. Стоимость проезда по всей новой трассе Москва — Казань для легковых машин составит порядка 1600 рублей или 2,5 рублей за километр, рассказал глава «Автодора»

Общая протяжённость новой дороги будет равна 800 км, по ней из столицы в Казань можно будет добраться за 6,5 часа, сейчас на это у автомобилистов уходит порядка десяти часов. Петушенко подчеркнул, что вся трасса М-12 — полностью новое строительство.

Мы её планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового автомобиля в районе 2,5 руб. за км будет стоить. Получается, если 800 км вся трасса и чуть больше 2 руб. за км, — 1 600 рублей, — пояснил глава «Автодора» в эфире программы «Утро России» на телеканале «Россия 1».