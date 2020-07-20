Каких автовладельцев могут освободить от транспортного налога

Российским водителям, которые не пользуются автомобилем более шести месяцев, могут разрешить не платить транспортный налог. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров

Письмо с предложением направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву , сообщают «Ведомости» в понедельник.

Однако если машина стоит без движения более полугода, владельцу придется сдавать регистрационные знаки на хранения в ГИБДД , говорится в письме. Только в таком случае владелец будет освобожден от транспортного налога.

В России установлены базовые ставки транспортного налога. Власти регионов уполномочены увеличивать или уменьшать ставки, но не более чем в 10 раз. Ставка за одну лошадиную силу автомобиля с мотором мощностью менее 100 л.с. составляет 2,5 руб., а с двигателем, выдающим более 250 л.с. — 15 руб.

Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог на время пандемии. Авторы инициативы отметили, что мера могла бы стать поддержкой и справедливой компенсацией для пострадавших из-за коронавируса граждан.