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В Госдуме предложили освободить некоторых автомобилистов от транспортного налога 

Авторамблер и ещё 1 1 час назад
Каких автовладельцев могут освободить от транспортного налога
Фото: Reuters
Российским водителям, которые не пользуются автомобилем более шести месяцев, могут разрешить не платить транспортный налог. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров.
Письмо с предложением направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщают «Ведомости» в понедельник.
Однако если машина стоит без движения более полугода, владельцу придется сдавать регистрационные знаки на хранения в ГИБДД, говорится в письме. Только в таком случае владелец будет освобожден от транспортного налога.
В России установлены базовые ставки транспортного налога. Власти регионов уполномочены увеличивать или уменьшать ставки, но не более чем в 10 раз. Ставка за одну лошадиную силу автомобиля с мотором мощностью менее 100 л.с. составляет 2,5 руб., а с двигателем, выдающим более 250 л.с. — 15 руб.
Ранее в Госдуме предложили снизить транспортный налог на время пандемии. Авторы инициативы отметили, что мера могла бы стать поддержкой и справедливой компенсацией для пострадавших из-за коронавируса граждан.
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Автоновости , Евгений Федоров , Владимир Колокольцев , Госдума , ГИБДД , Ведомости
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