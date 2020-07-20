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В Крыму запустили движение по трассе «Таврида» от Белогорска до Симферополя 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
В Крыму запустили движение по трассе «Таврида»
Фото: РИА Новости
Движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" запустили в Крыму от Белогорска до Симферополя, его протяженность составляет 27,5 км, увеличение пропускной способности позволит ликвидировать пробки на въезде в административный центр Республики Крым, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе подрядчика строительства АО "ВАД".
Тридцатого июня было запущено движение по четырехполосному участку трассы "Таврида" от Керчи до Белогорска протяженностью 115 км.
"Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам "Тавриды" от Белогорска до Симферополя. Увеличение пропускной способности на участке позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики, через которую идут туристические потоки на Южный берег Крыма, в Евпаторию и Севастополь. С открытием движения по этому участку водители могут проехать по четырем полосам "Тавриды" от Керчи до Симферополя", — говорится в сообщении.
До понедельника транспорт продолжал двигаться по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 км/час. С запуском четырех полос она увеличена до 90 км/ч за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы.
На перекрестках Русаковка — Зеленогорское, Цветочное — Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 км. Эти участки будут переводиться на четырехполосное движение по мере готовности надземных пешеходных переходов.
О трассе
Трасса "Таврида" — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.
Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). Общая готовность "Тавриды" составляет 92%. Движение по ней будет открыто в сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию состоится в декабре 2020 года.
Генеральный подрядчик строительства — АО "ВАД", компания, которая на протяжении 25 лет выполняет работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог России.
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Автоновости , Минтранс РФ
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