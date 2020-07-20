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Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек 

ТАСС 6 часов назад
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 8 коп. — до 46,78 руб. за л, а стоимость дизельного топлива возросла на 1 коп., достигнув 48,16 руб. за л. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Северо-Западном федеральном округе — на 9 коп., до 43,77 руб. за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 50 тыс. 288 руб. за т, что на 329 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 424 руб. — до 50 тыс. 412 руб. за т.
В России попытаются снизить цены на бензин
По данным Thomson Reuters Kortes, наиболее заметное повышение цен на бензин Аи-95 зафиксировано в Уральском федеральном округе — на 13 коп., до 45,33 руб. за л. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 55 тыс. 856 руб. за т, что на 2 тыс. 179 руб. ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены опустились на 1 тыс. 850 руб. — до 56 тыс. 383 руб. за т.
Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 368 руб. и достигла 45 тыс. 194 руб. за т.
Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты — демпфера.
Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких — наоборот, должны платить государству сверхприбыли.
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Автоновости , Видео
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