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Мировые продажи машин Renault снизились на 35% 

ИА Regnum и ещё 4 4 часа назад
На 35% снизились мировые продажи машин Renault
Фото: Reuters
С января по июнь 2020 года дилеры Renault продали на мировом авторынке 1,25 млн автомобилей, что на 35% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».
Стоит отметить, что падение продаж у Renault по итогам полугодия оказалось ниже, чем у PSA (-45,6%), но больше, чем спад продаж всего мирового рынка автомобилей (-28,3%).
Что же касается Европы, то здесь автолюбители за январь-июнь нынешнего года приобрели 623 854 автомобиля Renaul. Это меньше уровня прошлогодних продаж на 41,8%.
Вторым по количеству продаж авто Renault стал рынок России. Здесь было реализовано 30,2% (+1,4 процентных пункта) от всех проданных в отчётный период машин марки. Однако и на этом авторынке продажи упали (-19,5%).
Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне текущего года самой продаваемой моделью Renault на авторынке РФ стал кроссовер Duster. Всего за первый летний месяц в России было реализовано 2557 экземпляров данной модели — на 28% меньше результата прошлого года.
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Автоновости , Renault
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