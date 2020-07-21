С 24 по 26 июля в разных регионах России пройдет рейд ГИБДД . Об этом сообщает PRIMPRESS.

В рамках рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут искать пьяных людей за рулем. По данным портала, на некоторых участках трасс инспекторы планируют останавливать и проверять всех водителей поголовно. В рейде примет участие «максимальное количество» экипажей ДПС.

По административной статье 12.8 за пьяное вождение автомобилистов лишают прав на срок от полутора до двух лет и штрафуют на 30 тысяч рублей.

Как писал «Рамблер», ранее в Пензе, Новосибирске, Томске, Тюмени, Свердловской, Нижегородской и Кемеровской областях прошли рейды «Дебитор», в которых участвовали сотрудники ГИБДД и приставы. Они проверяли водителей на наличие задолженности по штрафам.

После рейда в Нижегородской области в бюджет поступили просроченные долги на 126 300 рублей, 30 человек были привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов.