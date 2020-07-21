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«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит масштабный рейд 

Мария Иванова и ещё 2 3 часа назад
С 24 по 26 июля в разных регионах России пройдет рейд ГИБДД. Об этом сообщает PRIMPRESS.
В рамках рейда «Нетрезвый водитель» полицейские будут искать пьяных людей за рулем. По данным портала, на некоторых участках трасс инспекторы планируют останавливать и проверять всех водителей поголовно. В рейде примет участие «максимальное количество» экипажей ДПС.
По административной статье 12.8 за пьяное вождение автомобилистов лишают прав на срок от полутора до двух лет и штрафуют на 30 тысяч рублей.
Как писал «Рамблер», ранее в Пензе, Новосибирске, Томске, Тюмени, Свердловской, Нижегородской и Кемеровской областях прошли рейды «Дебитор», в которых участвовали сотрудники ГИБДД и приставы. Они проверяли водителей на наличие задолженности по штрафам.
После рейда в Нижегородской области в бюджет поступили просроченные долги на 126 300 рублей, 30 человек были привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов.
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Автоновости , Видео , Лишение прав , ГИБДД
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