Сотрудники Госавтоинспекции России в разных регионах страны проведут новый рейд в ближайшие выходные, с 24 по 26 июля, сообщает PRIMPRESS.

Профилактическое мероприятие получило название «Нетрезвый водитель». В рамках рейда автоинспекторы будут выявлять на дороге водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что на отдельных участках трасс сотрудники ведомства будут останавливать всех автомобилистов, чтобы удостовериться в их «правильном» состоянии.

В полиции отмечают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения является серьезным нарушением правил дорожного движения, которое карается лишением прав на срок до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное уличение в пьяной езде грозит водителю уже тюремным сроком до двух лет, лишением прав уже на три года и штрафом до 300 тысяч рублей.

Там добавили, что для проведения рейдов на дороги выйдет «максимальное количество экипажей ДПС». Таким образом, пьяным водителям будет сложно остаться незамеченными.

Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции России рассказали о новых правилах, которые будут введены на ряде дорожных трасс в стране. По словам представителей ведомства, в обозримом будущем в России введут повышенный лимит скорости на скоростных трассах.