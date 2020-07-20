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«Останавливать будут всех». ГИБДД проведет новую проверку водителей 

Primpress и ещё 1 2 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции России в разных регионах страны проведут новый рейд в ближайшие выходные, с 24 по 26 июля, сообщает PRIMPRESS.
Профилактическое мероприятие получило название «Нетрезвый водитель». В рамках рейда автоинспекторы будут выявлять на дороге водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что на отдельных участках трасс сотрудники ведомства будут останавливать всех автомобилистов, чтобы удостовериться в их «правильном» состоянии.
В полиции отмечают, что вождение в состоянии алкогольного опьянения является серьезным нарушением правил дорожного движения, которое карается лишением прав на срок до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч рублей. Повторное уличение в пьяной езде грозит водителю уже тюремным сроком до двух лет, лишением прав уже на три года и штрафом до 300 тысяч рублей.
Там добавили, что для проведения рейдов на дороги выйдет «максимальное количество экипажей ДПС». Таким образом, пьяным водителям будет сложно остаться незамеченными.
Ранее сообщалось, что в Госавтоинспекции России рассказали о новых правилах, которые будут введены на ряде дорожных трасс в стране. По словам представителей ведомства, в обозримом будущем в России введут повышенный лимит скорости на скоростных трассах.
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Автоновости , Видео , ГИБДД
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