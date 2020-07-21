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Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Электрический Mercedes установит рекорд по дальности хода
Фото: Mercedes-Benz
В ежегодном обращении к акционерам председатель правления концерна Daimler Ола Каллениус раскрыл характеристики будущего электрического флагмана Mercedes-Benz, — седана EQS. По словам топ-менеджера, целевой показатель дальности пробега автомобиля — рекордные 700 километров, причем они будут достигнуты в максимально реалистичном цикле WLTP.
Седан Mercedes-Benz EQS называют новой вехой в электрификации модельного ряда и символом будущего Германии как центра автомобилестроения. Сборку четырехдверок наладят здесь же, на ультрасовременном заводе Factory 56 в Зиндельфингене; тяговые батареи будут поставлять с предприятия, расположенного в районе Унтертюркхайм на востоке Штутгарта. Первая партия машин сойдет с конвейера уже в следующем году.
Модель EQS предоставит тот же уровень комфорта и роскоши, что и обычный S-Class, но будет построена на специально спроектированной электрической платформе MEA, которая позволит по-новому подойти к вопросам компоновки и дизайна, говорит Каллениус. Обещано, что на одном заряде аккуму­ляторов седан сможет проезжать более 700 километров — рекордный показатель для отрасли, пока недоступный ни одному серийному электромобилю, даже Tesla Model S Long Range Plus.
Параметры силовой установки будущего флагмана неизвестны. Предвещавший его концепт Vision EQS оснастили двумя электромоторам с комбинированной отдачей 476 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента. Он способен разгоняться до ста меньше чем за 4,5 секунды и проезжать без подзарядки 700 километров. Наполнение пустой батареи до 80 процентов занимает меньше 20 минут.
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Комментарии 2
Автоновости , Tesla , Tesla Model S , Daimler , Mercedes-Benz
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