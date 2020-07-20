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Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог 

РИА Новости 3 часа назад
В ГД предложили отменить транспортный налог
Фото: РИА Новости
Проблему с транспортным налогом нужно решать радикально, отменив этот налог, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, эсер Александр Ремезков.
Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором предложил дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев. А до этого депутат от ЛДПР Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога в 2020 году на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности.
"Наша фракция "Справедливая Россия" всегда поддерживает инициативы, направленные на помощь гражданам и способные обеспечить социальную справедливость. Но проблему с транспортным налогом, на наш взгляд, нужно решать радикально. Власти должны выполнить свое давнее обещание и наконец-таки отменить этот налог, который миллионы автомобилистов считают несправедливым побором", — прокомментировал Ремезков.
Выпадающие доходы бюджета Ремезков предложил компенсировать увеличением акциза на топливо.
"И тогда без всякой бюрократической волокиты заработает принцип "автомобилист платит, когда едет, и не платит, когда стоит", — считает эсер.
Он обратил внимание, что поступления от акцизов на бензин давно уже перекрыли поступления транспортного налога.
"По сути, сложилось двойное налогообложение автовладельцев, которое необходимо прекратить, полностью отменив транспортный налог", — резюмировал депутат.
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Комментарии 1
Автоновости , Василий Власов , Евгений Федоров , Владимир Колокольцев , Александр Ремезков , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР , РИА Новости
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