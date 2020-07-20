В ГД предложили отменить транспортный налог

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Проблему с транспортным налогом нужно решать радикально, отменив этот налог, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, эсер Александр Ремезков

"Наша фракция "Справедливая Россия" всегда поддерживает инициативы, направленные на помощь гражданам и способные обеспечить социальную справедливость. Но проблему с транспортным налогом, на наш взгляд, нужно решать радикально. Власти должны выполнить свое давнее обещание и наконец-таки отменить этот налог, который миллионы автомобилистов считают несправедливым побором", — прокомментировал Ремезков.

Выпадающие доходы бюджета Ремезков предложил компенсировать увеличением акциза на топливо.

"И тогда без всякой бюрократической волокиты заработает принцип "автомобилист платит, когда едет, и не платит, когда стоит", — считает эсер.

Он обратил внимание, что поступления от акцизов на бензин давно уже перекрыли поступления транспортного налога.