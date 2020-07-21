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Для российской армии подготовили новые внедорожники «Стрела» 

Car.ru 4 часа назад
Для российской армии подготовили новые внедорожники
Фото: Car.ru
Военно-промышленная компания подготовила для российской армии совершенно новый кроссовер под названием «Стрела». Он может заменить популярный «Тигр», а разработкой занимаются инженеры фирмы Олега Дерипаски.
Вес новой модели удалось снизить в 1,5 раза — до 4,7 тонны. Автомобиль оснастят защитой второй ступени, а значит он сможет защитить пассажиров от стрелкового оружия и мин до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Александр Красовицкий, занимающий должность гендиректора компании, отметил, что на данный момент по техническим характеристикам новый внедорожник не имеет аналогов, в салоне "Стрелы" смогут разместиться до восьми человек, а транспортировать его можно при помощи вертолета.
Максимальная скорость автомобиля составит 155 км/ч. Примечательно, что еще в прошедшем году на выставке «Армия-2019» была представлена комплектация внедорожника "Тигр" с приставкой Next. Но позже разработчики отметили, что к проекту «Группа ГАЗ»он не будет иметь отношения.
"Стрела" обзаведется оснащением от автомобилей нижегородской компании, а дизельный двигатель разработают инженеры Ярославского моторного завода.
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Автоновости , Олег Дерипаска , Александр Красовицкий , Автодизель , ВПК , Группа ГАЗ
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