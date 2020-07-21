Для российской армии подготовили новые внедорожники

Военно-промышленная компания подготовила для российской армии совершенно новый кроссовер под названием «Стрела». Он может заменить популярный «Тигр», а разработкой занимаются инженеры фирмы Олега Дерипаски.

Вес новой модели удалось снизить в 1,5 раза — до 4,7 тонны. Автомобиль оснастят защитой второй ступени, а значит он сможет защитить пассажиров от стрелкового оружия и мин до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Александр Красовицкий , занимающий должность гендиректора компании, отметил, что на данный момент по техническим характеристикам новый внедорожник не имеет аналогов, в салоне "Стрелы" смогут разместиться до восьми человек, а транспортировать его можно при помощи вертолета.

Максимальная скорость автомобиля составит 155 км/ч. Примечательно, что еще в прошедшем году на выставке «Армия-2019» была представлена комплектация внедорожника "Тигр" с приставкой Next. Но позже разработчики отметили, что к проекту « Группа ГАЗ »он не будет иметь отношения.