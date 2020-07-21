ГИБДД прокомментировала «охоту» на «армянские» авто

Российские автоинспекторы устроили «охоту» на автомобили, растаможенные в Армении и предназначенные для пользования внутри страны, но по определенным причинам ездящие по России. В сообщении, опубликованном на сайте ГИБДД РФ , говорится, что водители таких авто являются нарушителями, и для них предполагается наказание вплоть до лишения водительских прав.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в разных регионах России автовладельцы пожаловались на пристальное внимание сотрудников ГИБДД к автомобилям с армянскими номерами. Речь шла о машинах, ввезенных на территорию РФ в течение последних шести лет (с 2014 года Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Указывалось, что автоинспекторы даже конфискуют вышеуказанные авто.

Оказалось, что интерес правоохранителей к машинам с армянскими номерами объясняется желанием автовладельцев уйти от уплаты российских пошлин и налогов. Нарушители приобретают машины, растаможенные в Армении для пользования внутри страны. Автолюбители считают, что после того, как Армения стала членом ЕАЭС, на таких авто можно свободно передвигаться по территории РФ.

В ГИБДД пояснили, что на российские дороги допускаются только автомобили, «находящиеся в международном движении». Это значит, что автовладелец живет не в России, не имеет российского гражданства и оформил ввоз автомобиля на территорию страны на срок не более года.

«Если транспортное средство зарегистрировано в другом государстве-члене ЕАЭС за гражданином России, имеющим постоянное место жительства только в Российской Федерации, требуется его регистрация в подразделениях Госавтоинспекции в 10-дневный срок», — говорится в сообщении.

Правоохранители также подчеркнули, что для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном игнорировании закона — лишения водительских прав на срок до 3 месяцев. Примечательно, что информация о конфискации автомобилей не была ни подтверждена, ни опровергнута.