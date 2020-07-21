Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГИБДД объяснили «охоту» на авто с армянскими номерами 

Павел Тиунов 1 час назад
ГИБДД прокомментировала «охоту» на «армянские» авто
Фото: Car.ru
Российские автоинспекторы устроили «охоту» на автомобили, растаможенные в Армении и предназначенные для пользования внутри страны, но по определенным причинам ездящие по России. В сообщении, опубликованном на сайтеГИБДД РФ, говорится, что водители таких авто являются нарушителями, и для них предполагается наказание вплоть до лишения водительских прав.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в разных регионах России автовладельцы пожаловались на пристальное внимание сотрудников ГИБДД к автомобилям с армянскими номерами. Речь шла о машинах, ввезенных на территорию РФ в течение последних шести лет (с 2014 года Армения является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Указывалось, что автоинспекторы даже конфискуют вышеуказанные авто.
Оказалось, что интерес правоохранителей к машинам с армянскими номерами объясняется желанием автовладельцев уйти от уплаты российских пошлин и налогов. Нарушители приобретают машины, растаможенные в Армении для пользования внутри страны. Автолюбители считают, что после того, как Армения стала членом ЕАЭС, на таких авто можно свободно передвигаться по территории РФ.
В ГИБДД пояснили, что на российские дороги допускаются только автомобили, «находящиеся в международном движении». Это значит, что автовладелец живет не в России, не имеет российского гражданства и оформил ввоз автомобиля на территорию страны на срок не более года.
«Если транспортное средство зарегистрировано в другом государстве-члене ЕАЭС за гражданином России, имеющим постоянное место жительства только в Российской Федерации, требуется его регистрация в подразделениях Госавтоинспекции в 10-дневный срок», — говорится в сообщении.
Правоохранители также подчеркнули, что для нарушителей предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей, а при повторном игнорировании закона — лишения водительских прав на срок до 3 месяцев. Примечательно, что информация о конфискации автомобилей не была ни подтверждена, ни опровергнута.
Видео дня. Зону действия парковочных разрешений расширили в Москве
Комментарии 18
Автоновости , ГИБДД , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
В Госдуме предложили изменить транспортный налог
В Госдуме предложили изменить транспортный налог
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Почему важно уметь переключать МКПП без сцепления?
Россиянам выписывают двойные штрафы
Россиянам выписывают двойные штрафы
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение