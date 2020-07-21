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Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей 

ТАСС и ещё 12 2 часа назад
Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей
Фото: Reuters
Официальный представитель Audi в России — ООО "Фольксваген Груп Рус" — отзывает 1 346 автомобилей моделей A4, A5, A6, Q5. Речь идет об автомобилях, реализованных в период с 2018 года по 2020 год, говорится в сообщении Росстандарта.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", — пояснили в ведомстве.
На автомобилях, попадающих под программу отзыва, будет заменен стартер-генератор, указали в Росстандарте.
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Автоновости , Audi , Volkswagen
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