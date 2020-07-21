Audi отзывает в России более 1,34 тыс. автомобилей 

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На автомобилях, попадающих под программу отзыва, будет заменен стартер-генератор, указали в Росстандарте.

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