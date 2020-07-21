Объявлены цены на новую «Ладу»

После переименования внедорожник лишился самой дешёвой комплектации

Несколько дней назад внедорожник Chevrolet Niva официально переименовали в " Ладу Ниву", а теперь АвтоВАЗ сообщил о старте продаж модели, а также объявил цены и комплектации на модель.

Упрощённая комплектация SL (без электростеклоподъёмников, обогрева зеркал, центрального замка, аудиоподготовки и иммобилайзера) стоимостью 695 000 рублей исчезла из модельного ряда.

Теперь цены на модель начинаются с 726 000 рублей за машину в комплектации Classic с подушкой безопасности, АБС, передними электростеклоподъёмниками, электрозеркалами и центральным замком. Столько же стоила и "Шеви Нива" в аналогичном исполнении L — подорожания вместе со сменой бренда не произошло. Самая дорогая "Лада Нива" стоит 869 000 рублей.

"Лада Нива" отличается от "Шеви Нивы" эмблемами, решёткой радиатора и графикой панели приборов. Техника осталась прежней: бензиновый мотор объёмом 1,7 литра (80 л. с.), пятиступенчатая коробка передач, постоянный полный привод с понижающей передачей.

АвтоВАЗ

В декабре прошлого года АвтоВАЗ выкупил долю в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ", выпускающем внедорожники Chevrolet Niva. Став единственным собственником завода, компания объявила о предстоящем переименовании модели в "Ладу Ниву". Позднее стало известно, что за 50-процентную долю в совместном предприятии АвтоВАЗ заплатил 411 млн рублей или 6,6 млн долларов по декабрьскому курсу.