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Объявлены цены на новую «Ладу», бывшую «Шеви Ниву» 

Wroom.ru 1 час назад
Объявлены цены на новую «Ладу»
Фото: АвтоВАЗ
После переименования внедорожник лишился самой дешёвой комплектации
Несколько дней назад внедорожник Chevrolet Niva официально переименовали в "Ладу Ниву", а теперь АвтоВАЗ сообщил о старте продаж модели, а также объявил цены и комплектации на модель.
Упрощённая комплектация SL (без электростеклоподъёмников, обогрева зеркал, центрального замка, аудиоподготовки и иммобилайзера) стоимостью 695 000 рублей исчезла из модельного ряда.
Теперь цены на модель начинаются с 726 000 рублей за машину в комплектации Classic с подушкой безопасности, АБС, передними электростеклоподъёмниками, электрозеркалами и центральным замком. Столько же стоила и "Шеви Нива" в аналогичном исполнении L — подорожания вместе со сменой бренда не произошло. Самая дорогая "Лада Нива" стоит 869 000 рублей.
"Лада Нива" отличается от "Шеви Нивы" эмблемами, решёткой радиатора и графикой панели приборов. Техника осталась прежней: бензиновый мотор объёмом 1,7 литра (80 л. с.), пятиступенчатая коробка передач, постоянный полный привод с понижающей передачей.
АвтоВАЗ
В декабре прошлого года АвтоВАЗ выкупил долю в совместном предприятии "GM-АвтоВАЗ", выпускающем внедорожники Chevrolet Niva. Став единственным собственником завода, компания объявила о предстоящем переименовании модели в "Ладу Ниву". Позднее стало известно, что за 50-процентную долю в совместном предприятии АвтоВАЗ заплатил 411 млн рублей или 6,6 млн долларов по декабрьскому курсу.
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Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , Автоваз
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