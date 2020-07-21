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Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Bugatti отложит выпуск «доступной» модели из-за кризиса
Фото: Motor.ru
Компания Bugatti решила приостановить разработку своей второй модели — автомобиля для повседневной эксплуатации. Расширение модельного ряда отложено на неопределенный срок из-за кризиса, последовавшего за пандемией коронавируса.
По крайней мере до конца года Bugatti намерена не тратиться на новые проекты, чтобы свести издержки к минимуму.
Вторая модель должна получить куда более демократичный ценник, чем гиперкар Chiron стоимостью от 2,9 миллиона долларов (более 205 миллионов рублей). Несмотря на это, глава компании Стефан Винкельман не уверен, что «доступная» новинка сможет привлечь достаточно клиентов, чтобы окупить затраты на разработку.
«Пока нам придется отложить этот проект. Учитывая текущие экономические реалии, наш главный приоритет — сохранение ликвидности», — сказал Винкельман в интервью Autonews Europe.
В январе глава Bugatti поделился подробностями о второй модели марки: в планах компании выпуск четырехместного град-турера или кроссовера на электротяге стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона евро (от 40 до 80 миллионов рублей). По словам Винкельмана, Bugatti не собирается слепо следовать всеобщему тренду на кроссоверы и намерена разработать модель с особым кузовом, на которой можно ездить каждый день.
Чтобы сохранить эксклюзивность бренда, тираж новинки ограничат несколькими тысячами экземпляров. Однако и такое количество значительно увеличило бы объемы сборки Bugatti, что невозможно без расширения штата и адаптации производственных мощностей. Кроме этого, под электрокар планировали разработать новую платформу, а это требует существенных вложений.
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Комментарии
Автоновости , Bugatti , Стефан Винкельман
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