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Audi отзывает в России свыше 1,3 тыс. машин из-за угрозы возгорания 

Newsru.com 2 часа назад
Audi отзывает в России 1,3 тыс. машин из-за угрозы возгорания
Фото: Reuters
Компания "Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель Audi на российском рынке) объявила об отзыве свыше 1,3 тыс. машин разных моделей из-за дефекта, который может стать причиной возгорания автомобилей.
"Отзыву подлежат 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", — говорится в сообщении Росстандарта.
В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru На подлежащих отзыву транспортных средствах будет заменен стартер-генератор. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Напомним, это не первый отзыв автомобилей Audi в России за последнее время. Так, в ноябре прошлого года Audi отозвала 9469 кроссоверов Q5 из-за проблем с выступом накладки задней колесной арки, а в августе компания сообщила об отзыве 6679 автомобилей Audi Q5 из-за дефекта фиксатора на подкрылке.
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Комментарии
Автоновости , Audi , Audi Q5 , Volkswagen , Audi A4
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