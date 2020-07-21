Audi отзывает в России 1,3 тыс. машин из-за угрозы возгорания

Компания " Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель Audi на российском рынке) объявила об отзыве свыше 1,3 тыс. машин разных моделей из-за дефекта, который может стать причиной возгорания автомобилей.

"Отзыву подлежат 1 346 автомобилей Audi A4, A5, A6, Q5, реализованных в период с 2018 по 2020 годы, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является возможность проникновения влаги в стартер-генератор с ременным приводом. При неблагоприятных обстоятельствах это может привести к химическим реакциям и, как следствие, к локальному перегреву узла. В связи с этим не исключена вероятность возгорания в автомобиле. Такая вероятность существует и для автомобилей на длительной стоянке", — говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru На подлежащих отзыву транспортных средствах будет заменен стартер-генератор. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.