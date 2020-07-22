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Эксперт дал семь простых советов по выбору подержанного автомобиля 

РИА Новости и ещё 1 51 минуту назад
Как правильно выбрать подержанный автомобиль
Фото: РИА Новости
Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев дал семь "коротких" советов по выбору автомобиля с пробегом, которые помогут сэкономить.
Оптимальные направления поисков — это официальный трейд-ин и частные лица, указал Зиновьев. По его словам, следует избегать мелких автосалонов, так как в данном случае наиболее велика вероятность столкнуться со скрученным пробегом.
Эксперт также отметил, что покупка машин, работавших в такси, — рискованный вариант.
"Внешне они могут выглядеть чудесно, но возраст в три года для бывшего такси часто означает 300 000 километров пробега. Кузов не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты сильно изношены", — пояснил он.
При выборе автомобиля необходимо внимательно изучать паспорт транспортного средства (ПТС), по возможности избегая дубликатов, продолжил Зиновьев. Эксперт предупредил, что дубликатами ПТС иногда прикрывают сомнительное прошлое автомобиля.
"Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц", — указал он.
Диагностику автомобиля следует начать с проверки кузова толщиномером, каждую машину надо также проверять на ходу, отметил эксперт.
"Заявленный продавцом пробег полезно сопоставить с истертостью органов управления, дверных ручек, сидений, ветрового стекла", — добавил Зиновьев.
При покупке у частных лиц автомобиль должен быть в наличии здесь и сейчас, рассказал автор. По его словам, если продавец сообщает, что посмотреть машину можно только через неделю — лучше не ждать, так как это похоже на обман.
Кроме того, не следует спешить при выявлении, как это может показаться на первый взгляд, удачного варианта, следует проверить и несколько других экземпляров, посоветовал Зиновьев.
"Это хлопотно, но усилия окупаются", — указал он.
Также эксперт рекомендовал избегать "экзотики" при покупке подержанного автомобиля.
"Отдавайте приоритет массовым популярным моделям, проданным большими тиражами", — заключил автор.
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Комментарии
Автоновости , Бортжурнал , Сергей Зиновьев , За рулем
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