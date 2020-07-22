Новый Nissan Frontier позаимствует технологии Mercedes X-Class 

Не является секретом, что для Mercedes X-класса использовалась модифицированная платформа Nissan Frontier. Появилась информация, что будущее поколение японского пикапа будет использовать наработки инженеров из Штутгарта.

В этом году Mercedes решил прекратить производство X-класса, тем самым, уйдя из сегмента роскошных пикапов. Тем не менее, некоторые элементы автомобиля появятся в Nissan Frontier 2021 модельного года, об этом сообщает один из американских автомобильных порталов.

Согласно публикации, Mercedes произвел несколько модификаций шасси Frontier для X-класса и в Nissan решили перенять многие из этих изменений. Это коснется структурных усилений, которые немецкий производитель сделал для улучшения прочности шасси грузовика и более качественной управляемости.

По сообщению пресс-службы японской компании, текущие финансовые затруднения не позволят представить новый силовой агрегат, а значит, под капотом модели останется всё тот же 3,8-литровый V6 мощностью 310 лошадиных сил. Работать он будет в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.