Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники 

Все новости на карте

Концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и компания Waymo, входящая в Alphabet Inc. , заключили соглашение о совместной разработке легких коммерческих беспилотников. В рамках проекта автопилот Waymo Driver внедрят в фургоны Ram ProMaster.

Новая беспилотная технология Waymo Driver используют информацию, собранную сервисом Google Street View. В комплект входят камеры, лидар, установленный на крыше, радары в передней части машины и датчик, подключенный к одному из задних колёс, который определяет позицию автомобиля в пространстве. У FCA уже имеется опыт работы с системой: ещё в 2016 году автомобильный концерн договорился с Google об установке разработки Waymo на Chrysler Pacifica . В рамках соглашения автопилотом должны были оснастить 100 машин.

В рамках нового соглашения технологию примерит коммерческий Ram ProMaster. Беспилотные фургоны четвёртого уровня будут использоваться в том числе курьерской службой Waymo Via.

Nissan, Renault и Jaguar. В начале 2019 года FCA заявила о сотрудничестве с компанией Aurora, которая также занимается разработкой беспилотных технологий. Однако позже договор был расторгнут. Waymo в свою очередь имеет совместные проекты с другими автопроизводителями, например, с Volvo