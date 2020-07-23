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Российских водителей избавят от недолива бензина на АЗС. Новый ГОСТ уже готов 

Ura.Ru 34 минуты назад
Росстандарт утвердил новый ГОСТ «Колонки топливораздаточные», который призван минимизировать возможность умышленного недолива топлива на заправках. Документ вступит в силу с 1 октября, рассказал журналистам замглавы ведомства Алексей Кулешов.
«Стандарт, в частности, предусматривает, что топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа», — пишет газета «Ведомости».
Кроме того, новый ГОСТ обязывает производителей предусмотреть конструкцию, которая будет препятствовать несанкционированной замене узлов и элементов, не предусмотренных изготовителем.
По словам Кулешова, принятый стандарт является важным элементов механизма по борьбе с недоливом топлива, поскольку прежний стандарт был принят в 1989 году и не устанавливал никаких требований по защите ПО от вмешательства извне.
Документ вступит в силу с 1 октября и пока будет добровольным для применения, а обязательным станет, когда ссылка на этот ГОСТ появится в соответствующем нормативно-правовом акте. По итогам проведенных в прошлом году проверок, отмечает издание, из 210 заправок недолив был выявлен в 39, то есть в 19% случаев.
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Комментарии 3
Автоновости , Бортжурнал , Видео , Алексей Кулешов , Ведомости
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