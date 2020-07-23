Росстандарт утвердил новый ГОСТ «Колонки топливораздаточные», который призван минимизировать возможность умышленного недолива топлива на заправках. Документ вступит в силу с 1 октября, рассказал журналистам замглавы ведомства Алексей Кулешов

«Стандарт, в частности, предусматривает, что топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением с защитой от несанкционированного доступа», — пишет газета «Ведомости».

Кроме того, новый ГОСТ обязывает производителей предусмотреть конструкцию, которая будет препятствовать несанкционированной замене узлов и элементов, не предусмотренных изготовителем.

По словам Кулешова, принятый стандарт является важным элементов механизма по борьбе с недоливом топлива, поскольку прежний стандарт был принят в 1989 году и не устанавливал никаких требований по защите ПО от вмешательства извне.

Документ вступит в силу с 1 октября и пока будет добровольным для применения, а обязательным станет, когда ссылка на этот ГОСТ появится в соответствующем нормативно-правовом акте. По итогам проведенных в прошлом году проверок, отмечает издание, из 210 заправок недолив был выявлен в 39, то есть в 19% случаев.