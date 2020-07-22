На трассе М-11 вводится новый скоростной режим 

Пресс-служба компании «Автодор», обслуживающей большую часть автомагистралей в стране, сообщила о намерении изменить скоростной режим на трассе М-11 «Нева».

Через несколько дней на М-11 повысится порог максимальной скорости до 130 км/ч. Такое нововведение должно сэкономить водителям много времени на поездку. Теперь автомобилисты смогут проехать многие дорожные участки — с 208 по 543 км, за 2,5 часа.

Напомним, что настолько большой скоростной режим разрешается вводить только на тех автомагистралях, которые имеют высшую техническую категорию и особую разметку встречных потоков.

Сообщается, что М-11 отвечает всем современным техническим требованиям правительства, что и стало причиной увеличения максимального скоростного порога. Примечательно то, что на «Неве» нет одноуровневых пешеходных переходов или же пересечений, а об изменении погодных условий заранее предупреждают специальные таблички.

Если нововведение на трассе М-11 воспримут с одобрением, то «Автодор» введёт повышенный скоростной режим на всех дорогах, имеющих наивысший технический статус 1А.