Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе М-11 вводится новый скоростной режим 

Car.ru 3 часа назад
На трассе М-11 вводится новый скоростной режим
Фото: Car.ru
Пресс-служба компании «Автодор», обслуживающей большую часть автомагистралей в стране, сообщила о намерении изменить скоростной режим на трассе М-11 «Нева».
Через несколько дней на М-11 повысится порог максимальной скорости до 130 км/ч. Такое нововведение должно сэкономить водителям много времени на поездку. Теперь автомобилисты смогут проехать многие дорожные участки — с 208 по 543 км, за 2,5 часа.
Напомним, что настолько большой скоростной режим разрешается вводить только на тех автомагистралях, которые имеют высшую техническую категорию и особую разметку встречных потоков.
Сообщается, что М-11 отвечает всем современным техническим требованиям правительства, что и стало причиной увеличения максимального скоростного порога. Примечательно то, что на «Неве» нет одноуровневых пешеходных переходов или же пересечений, а об изменении погодных условий заранее предупреждают специальные таблички.
Если нововведение на трассе М-11 воспримут с одобрением, то «Автодор» введёт повышенный скоростной режим на всех дорогах, имеющих наивысший технический статус 1А.
Видео дня. В трех округах Москвы введут новые правила проезда грузовиков
Car.ru: последние новости
ГИБДД прокомментировала «охоту» за авто с армянскими номерами ГИБДД прокомментировала «охоту» за авто с армянскими номерами Skoda анонсировала дебют нового Enyaq iV Skoda анонсировала дебют нового Enyaq iV В Госдуме предложили скорректировать транспортный налог В Госдуме предложили скорректировать транспортный налог
Комментарии
Автоновости , Автодор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Останавливать будут всех»: ГИБДД готовит сюрприз
«Смерть» аккумулятора: четыре главные причины
«Смерть» аккумулятора: четыре главные причины
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Пьяный водитель Mercedes убил семью в ДТП
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение