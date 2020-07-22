В РФ выпустили первый Mercedes-Benz Actros класса Euro-6 

В России был изготовлен первый тягач Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6, о чем сообщает «Российская газета». Презентация техники состоялась накануне в Москве. Старт серийного выпуска модели Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6 намечен на ноябрь текущего года.

Производство Mercedes-Benz Actros уже много лет осуществляется на заводе « Даймлер Камаз Рус» в Набережных Челнах, и именно здесь и был произведен новый, более экологичный грузовик.

Выпуск Mercedes-Benz Actros имеет высокую степень локализации. В России осуществляется сборка кабин для этой модели, а также их сварка и окраска.

Новый тягач в версии Euro 6 оборудован современным мотором Mercedes-Benz OM 471 мощностью 449 л.с. Двигатель имеет систему впрыска топлива X-Pulse, систему нейтрализации отработавших газов, а также дизельный сажевый фильтр (DPF — Diesel Particular Filter) для улавливания твердых частиц в отработавших газах.

Напомним, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», за первые пять месяцев 2020 года было продано 25 596 новых грузовых машин. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.