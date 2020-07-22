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В РФ выпустили первый Mercedes-Benz Actros класса Euro-6 

«Автостат Инфо» 2 часа назад
В РФ выпустили первый Mercedes-Benz Actros класса Euro-6
Фото: "Автостат Инфо"
В России был изготовлен первый тягач Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6, о чем сообщает «Российская газета». Презентация техники состоялась накануне в Москве. Старт серийного выпуска модели Mercedes-Benz Actros экологического класса Euro-6 намечен на ноябрь текущего года.
Производство Mercedes-Benz Actros уже много лет осуществляется на заводе «Даймлер Камаз Рус» в Набережных Челнах, и именно здесь и был произведен новый, более экологичный грузовик.
Выпуск Mercedes-Benz Actros имеет высокую степень локализации. В России осуществляется сборка кабин для этой модели, а также их сварка и окраска.
Новый тягач в версии Euro 6 оборудован современным мотором Mercedes-Benz OM 471 мощностью 449 л.с. Двигатель имеет систему впрыска топлива X-Pulse, систему нейтрализации отработавших газов, а также дизельный сажевый фильтр (DPF — Diesel Particular Filter) для улавливания твердых частиц в отработавших газах.
Напомним, что в России, согласно данным «Автостат Инфо», за первые пять месяцев 2020 года было продано 25 596 новых грузовых машин. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Комментарии
Автоновости , Daimler , Mercedes-Benz , "Российская газета"
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