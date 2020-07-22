Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают более 250 автомобилей Jeep Cherokee 

ИА Regnum и ещё 4 1 час назад
253 автомобиля Jeep Cherokee отзывают в России
Фото: Jeep
Официальный представитель изготовителя Jeep на российском рынке АО «ЭфСиЭй Рус» объявил об отзыве 253 автомобилей из-за возможных проблем с трансмиссией и стояночным тормозом. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.
Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Jeep Cherokee (KL), реализованные в период с июня 2014 года по настоящее время.
«Причина отзыва транспортных средств: узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это может привести к стачиванию шлицов в соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU. При этом крутящий момент перестаёт подаваться на колёса передней оси, что приводит к потере тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включении в трансмиссии режима PARK.
«Все вышеуказанное может стать причиной нежелательных инцидентов с транспортным средством», — пояснили в Росстандарте.
Сообщается, что на отзываемых автомобилях электронный блок управления трансмиссией и стояночного тормоза с электроприводом будет перепрограммирован таким образом, чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста — стояночный тормоз.
Все ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев транспортных средств, добавили в пресс-службе.
Видео дня. В трех округах Москвы введут новые правила проезда грузовиков
ИА Regnum: последние новости
Компания Toyota представила обновленный логотип Компания Toyota представила обновленный логотип Skoda представит электрокроссовер Enyaq iV 1 сентября Skoda представит электрокроссовер Enyaq iV 1 сентября От Белогорска до Симферополя по «Тавриде» открыто четыре полосы движения От Белогорска до Симферополя по «Тавриде» открыто четыре полосы движения
Комментарии 1
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , Jeep Cherokee , Jeep
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившая Кокорина и Мамаева судья занялась Ефремовым
Посадившая Кокорина и Мамаева судья занялась Ефремовым
6 человек пострадали в ДТП в Удмуртии
6 человек пострадали в ДТП в Удмуртии
Дело Ефремова поступило в суд
Дело Ефремова поступило в суд
Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники
Fiat Chrysler будет выпускать беспилотники
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
00:15
Умная Tesla спасла водителя от ДТП
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
00:07
Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге»
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
Москвичи устроили танцы на МКАД
00:09
Москвичи устроили танцы на МКАД
ДТП Автоновости
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение