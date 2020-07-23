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Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero 

Автостат и ещё 5 8 минут назад
Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero
Фото: РИА Новости
Mitsubishi прекратит производство внедорожника PajeroЯпонский автоконцерн Mitsubishi Motors намерен в 2021 году прекратить производство своего полноразмерного внедорожника Pajero. По данным издания Nikkei, компания в настоящее время прорабатывает план закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing в префектуре Гифу в течение трех лет.
Помимо Pajero, там производятся кроссовер Outlander и минивэн Delica. В год завод выпускает порядка 63 тыс. автомобилей, что составляет 10% общих мощностей концерна, пишет агентство «ТАСС». Напомним, производство Pajero для японского рынка прекратилось в 2019 году и сейчас оно продолжается только для экспортных целей. Тем не менее спрос на модель снижается, и в Mitsubishi Motors решили окончательно прекратить выпуск внедорожника с целью оптимизации.
После закрытия завода в Гифу сборка Outlander и Delica будет осуществляться на других предприятиях компании.Pajero первого поколения дебютировал на Токийском автосалоне в 1981 году и на следующий год начал сходить с конвейера. Изначально компания выпускала модель в трехдверном кузове, однако уже в 1983 году представила удлиненную пятидверную версию.
Первые два поколения внедорожника были рамными, а начиная с третьего (начало производства в 1999 году) Pajero был с несущим кузовом и интегрированной в него рамой. Всего за время производства модели в мире было продано более 3,2 млн экземпляров. Внедорожник также получил известность и в автоспорте: пилоты на Pajero 12 раз завоевывали главный трофей ралли «Дакар».
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года компания «ММС Рус» объявила о прекращении поставок внедорожников Mitsubishi Pajero в Россию. Таким образом, эта модель покидает российский рынок вслед за Японией и Германией. В связи с этим в продажу поступила последняя партия модели из 500 машин, которая получила название Final Edition. Между тем, автомобили Mitsubishi Pajero еще доступны в российских дилерских центрах. Стоимость модели начинается от 2 млн 989 тыс. рублей.
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Автоновости , Бортжурнал , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , Mitsubishi Motors , ИТАР-ТАСС
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